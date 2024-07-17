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Украина выиграла третий матч в группе Дивизиона В Евробаскета U-20
Команда повысила шансы на выход в плей-офф
Фото: fbu.ua
В четвертом туре группового этапа "желто-синие" в насыщенной борьбе одолели сверстников из Венгрии (81:73). Теперь коллектив догнал соседей – у обоих сборных по 7 очков. Лидирует Швеция (8 баллов).
Первые два места группы получают прямые путевки в ¼ финала. Если участники раунда заняли 3-4 строчку, то дальше пройдут лучшие команды по этому рейтингу.
В решающем поединке, который пройдет вечером, Украине до 20 лет нужно набирать зачетные пункты в встрече против Косово. Балканский коллектив также нацелен заявить о себе, поэтому будет бороться до конца
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