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ФИБА показала лучших игроков НБА в других видах спорта
Получилось довольно неплохо
Международная федерация баскетбола (ФИБА) в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже представила баскетболистов, которые сыграют на турнире, в качестве спортсменов других видов спорта.
Серб Никола Йокич из "Денвер Наггетс", известный любовью к скачкам, был изображён всадником, а лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс – теннисистом.
Грек Яннис Адетокунбо из "Милуоки Бакс" представлен в качестве футбольного вратаря, а испанский ветеран Руди Фернандес – велосипедиста.
Немец Деннис Шрёдер из "Бруклин Нетс" предстал как легкоатлет, а австралиец Джош Гидди из "Чикаго Буллз" – как пловец.
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Также в ФИБА изобразили пуэрториканца Хосе Альварадо как боксёра, японца Руи Хатимуру – как дзюдоиста, канадца Шея Гилджес-Александера – как велосипедиста, а француза Виктора Вембаньяму как волейболиста.
Напомним, что Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа.
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