  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. ФИБА показала лучших игроков НБА в других видах спорта
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИБА показала лучших игроков НБА в других видах спорта

Баскетбол
Обновлено

Получилось довольно неплохо

ФИБА показала лучших игроков НБА в других видах спорта

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная федерация баскетбола (ФИБА) в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже представила баскетболистов, которые сыграют на турнире, в качестве спортсменов других видов спорта.

Серб Никола Йокич из "Денвер Наггетс", известный любовью к скачкам, был изображён всадником, а лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс – теннисистом.

Грек Яннис Адетокунбо из "Милуоки Бакс" представлен в качестве футбольного вратаря, а испанский ветеран Руди Фернандес – велосипедиста.

Немец Деннис Шрёдер из "Бруклин Нетс" предстал как легкоатлет, а австралиец Джош Гидди из "Чикаго Буллз" – как пловец.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Также в ФИБА изобразили пуэрториканца Хосе Альварадо как боксёра, японца Руи Хатимуру – как дзюдоиста, канадца Шея Гилджес-Александера – как велосипедиста, а француза Виктора Вембаньяму как волейболиста.

Напомним, что Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа.

По теме
yellow-arrow
Украина выиграла третий матч в группе Дивизиона В Евробаскета U-20
yellow-arrow
Бывший игрок НБА и отец Коби Брайанта Джо скончался в возрасте 69 лет
yellow-arrow
Билеты на Матч всех звёзд женской НБА-2024 будут самыми дорогими в истории
ФИБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости