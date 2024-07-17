ФИБА показала лучших игроков НБА в других видах спорта

Международная федерация баскетбола (ФИБА) в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже представила баскетболистов, которые сыграют на турнире, в качестве спортсменов других видов спорта.

Серб Никола Йокич из "Денвер Наггетс", известный любовью к скачкам, был изображён всадником, а лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс – теннисистом.

Грек Яннис Адетокунбо из "Милуоки Бакс" представлен в качестве футбольного вратаря, а испанский ветеран Руди Фернандес – велосипедиста.

Немец Деннис Шрёдер из "Бруклин Нетс" предстал как легкоатлет, а австралиец Джош Гидди из "Чикаго Буллз" – как пловец.

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Также в ФИБА изобразили пуэрториканца Хосе Альварадо как боксёра, японца Руи Хатимуру – как дзюдоиста, канадца Шея Гилджес-Александера – как велосипедиста, а француза Виктора Вембаньяму как волейболиста.

Напомним, что Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа.