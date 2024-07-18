  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Умер один из основателей клуба Орландо
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Умер один из основателей клуба Орландо

Баскетбол

Ему было 84 года

Умер один из основателей клуба Орландо

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

84-летний Пэт Уильямс, соучредитель клуба "Орландо Мэджик", проработавший более полувека в НБА, умер в среду от осложнений, связанных с вирусной пневмонией, сообщила пресс-служба команды "Мэджик".

"Пэт Уильямс просто принёс волшебство в Орландо. Его достижения всегда будут помнить. Вооружённый своим неизменным оптимизмом и беспрецедентной энергией, он был невероятным провидцем, который помог преобразовать мир спорта разными способами.

От приезда "Мэджик" в Орландо до трансформации спортивного маркетинга и продвижения — он всегда был на шаг впереди", — говорится в совместном заявлении председателя франшизы Дэна ДеВаса и генерального директора команды Алекса Мартинса.

Он начал свою карьеру в НБА в качестве бизнес-менеджера "Филадельфии Сиксер" в 1968 году, затем работал генеральным менеджером в таких командах, как "Чикаго Буллз", "Атланта Хоукс» и вновь "Сиксерс". Вместе с клубом из Филадельфии Уильямс выиграл титул в 1983 году.

По теме
yellow-arrow
Бронни Джеймс за один игровой день набрал больше очков, чем его отец Леброн
yellow-arrow
ФИБА показала лучших игроков НБА в других видах спорта
yellow-arrow
Украина выиграла третий матч в группе Дивизиона В Евробаскета U-20
НБА Орландо Мэджик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости