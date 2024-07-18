Умер один из основателей клуба Орландо

84-летний Пэт Уильямс, соучредитель клуба "Орландо Мэджик", проработавший более полувека в НБА, умер в среду от осложнений, связанных с вирусной пневмонией, сообщила пресс-служба команды "Мэджик".

"Пэт Уильямс просто принёс волшебство в Орландо. Его достижения всегда будут помнить. Вооружённый своим неизменным оптимизмом и беспрецедентной энергией, он был невероятным провидцем, который помог преобразовать мир спорта разными способами.

От приезда "Мэджик" в Орландо до трансформации спортивного маркетинга и продвижения — он всегда был на шаг впереди", — говорится в совместном заявлении председателя франшизы Дэна ДеВаса и генерального директора команды Алекса Мартинса.

Он начал свою карьеру в НБА в качестве бизнес-менеджера "Филадельфии Сиксер" в 1968 году, затем работал генеральным менеджером в таких командах, как "Чикаго Буллз", "Атланта Хоукс» и вновь "Сиксерс". Вместе с клубом из Филадельфии Уильямс выиграл титул в 1983 году.