Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Умер один из основателей клуба Орландо
Ему было 84 года
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
84-летний Пэт Уильямс, соучредитель клуба "Орландо Мэджик", проработавший более полувека в НБА, умер в среду от осложнений, связанных с вирусной пневмонией, сообщила пресс-служба команды "Мэджик".
"Пэт Уильямс просто принёс волшебство в Орландо. Его достижения всегда будут помнить. Вооружённый своим неизменным оптимизмом и беспрецедентной энергией, он был невероятным провидцем, который помог преобразовать мир спорта разными способами.
От приезда "Мэджик" в Орландо до трансформации спортивного маркетинга и продвижения — он всегда был на шаг впереди", — говорится в совместном заявлении председателя франшизы Дэна ДеВаса и генерального директора команды Алекса Мартинса.
Он начал свою карьеру в НБА в качестве бизнес-менеджера "Филадельфии Сиксер" в 1968 году, затем работал генеральным менеджером в таких командах, как "Чикаго Буллз", "Атланта Хоукс» и вновь "Сиксерс". Вместе с клубом из Филадельфии Уильямс выиграл титул в 1983 году.
Популярное сейчас
- Источник: Клуб УПЛ предлагал пожизненно дисквалифицировать легенду Днепра-1
- Определились все участники 2-го раунда квалификации ЛЧ. Перед матчами будет жеребьевка 3-го этапа. Потенциальные соперники Динамо
- Финиш Коноплянки, вечный Модрич и отставка Маркевича. Главные новости за 17 июля
- Украина выиграла третий матч в группе Дивизиона В Евробаскета U-20
- Экс-вратарь Зари перешел в Ингулец
- Первый квалификационный раунд Лиги Европы. Польша имеет возможность еще увеличить отрыв от Украины в ТК