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Бронни Джеймс: Жду игры против друг друга с Леброном во время тренировок

Баскетбол

Защитник поделился ожиданиями от совместной игры в Лейкерс

Бронни Джеймс: Жду игры против друг друга с Леброном во время тренировок

Фото: НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

19-летний атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Бронни Джеймс ответил, чего он больше всего ждёт от игры со своим отцом лёгким форвардом "Лейкерс" Леброном Джеймсом.

"Жду игры против друг друга во время тренировок", — приводит слова Джеймса-младшего Hoop Central.

Напомним, Бронни был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

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