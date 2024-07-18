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Бронни Джеймс: Жду игры против друг друга с Леброном во время тренировок
Защитник поделился ожиданиями от совместной игры в Лейкерс
Фото: НБА
19-летний атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Бронни Джеймс ответил, чего он больше всего ждёт от игры со своим отцом лёгким форвардом "Лейкерс" Леброном Джеймсом.
"Жду игры против друг друга во время тренировок", — приводит слова Джеймса-младшего Hoop Central.
Напомним, Бронни был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.
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