Бронни Джеймс: Жду игры против друг друга с Леброном во время тренировок

19-летний атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Бронни Джеймс ответил, чего он больше всего ждёт от игры со своим отцом лёгким форвардом "Лейкерс" Леброном Джеймсом.

"Жду игры против друг друга во время тренировок", — приводит слова Джеймса-младшего Hoop Central.

Напомним, Бронни был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.