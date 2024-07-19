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Сборная Украины по баскетболу вышла на третье место благодаря победе над Малайзией

Баскетбол

Команда Виталия Степановского провела отличный матч

Сборная Украины по баскетболу вышла на третье место благодаря победе над Малайзией

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины одержала победу на выставочном турнире William Jones Cup в Тайване.

Подопечные Виталия Степановского обыграли Малайзию со счетом 74:65, одержав четвертую победу подряд.

Наша команда завладела инициативой, выиграв первую половину 37:23. В дальнейшем сборная Украины не сбавляла оборотов и довела матч до победы.

За два тура до завершения турнира Украина вышла на третье место итоговой таблицы с четырьмя победами в шести матчах.

Завтра, 20 июля, Украина сыграет против сборной ОАЭ, которая пока выиграла только один матч.

William Jones Cup. Тайвань

Украина — Малайзия 74:65 (18:10, 19:13, 22:22, 15:20)

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сборная Украины по баскетболу
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