Сборная Украины по баскетболу вышла на третье место благодаря победе над Малайзией

Мужская сборная Украины одержала победу на выставочном турнире William Jones Cup в Тайване.

Подопечные Виталия Степановского обыграли Малайзию со счетом 74:65, одержав четвертую победу подряд.

Наша команда завладела инициативой, выиграв первую половину 37:23. В дальнейшем сборная Украины не сбавляла оборотов и довела матч до победы.

За два тура до завершения турнира Украина вышла на третье место итоговой таблицы с четырьмя победами в шести матчах.

Завтра, 20 июля, Украина сыграет против сборной ОАЭ, которая пока выиграла только один матч.

William Jones Cup. Тайвань

Украина — Малайзия 74:65 (18:10, 19:13, 22:22, 15:20)