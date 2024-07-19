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Сборная Украины по баскетболу вышла на третье место благодаря победе над Малайзией
Команда Виталия Степановского провела отличный матч
Фото: ФБУ
Мужская сборная Украины одержала победу на выставочном турнире William Jones Cup в Тайване.
Подопечные Виталия Степановского обыграли Малайзию со счетом 74:65, одержав четвертую победу подряд.
Наша команда завладела инициативой, выиграв первую половину 37:23. В дальнейшем сборная Украины не сбавляла оборотов и довела матч до победы.
За два тура до завершения турнира Украина вышла на третье место итоговой таблицы с четырьмя победами в шести матчах.
Завтра, 20 июля, Украина сыграет против сборной ОАЭ, которая пока выиграла только один матч.
William Jones Cup. Тайвань
Украина — Малайзия 74:65 (18:10, 19:13, 22:22, 15:20)
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