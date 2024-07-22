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Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на открытии Олимпиады-2024

Баскетбол

Баскетболист был выбран путем голосования

Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на открытии Олимпиады-2024

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом пишет пресс-служба американской сборной.

Джеймс был выбран путём голосования других спортсменов-олимпийцев сборной США. Леброн является двукратным олимпийским чемпионом, а также обладатем бронзовой олимпийской награды.

Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады.

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