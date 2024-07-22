Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на открытии Олимпиады-2024
Баскетболист был выбран путем голосования
Фото: Sportscasting
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом пишет пресс-служба американской сборной.
Джеймс был выбран путём голосования других спортсменов-олимпийцев сборной США. Леброн является двукратным олимпийским чемпионом, а также обладатем бронзовой олимпийской награды.
Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады.
Популярное сейчас
- Состоялась жеребьевка "турнира четырех" за право заменить Днепр-1 в УПЛ
- Динамо получило потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
- Источник: Исполком УАФ проголосовал за проведение Турнира четырех в УПЛ
- Сборная Украины по баскетболу вышла на третье место благодаря победе над Малайзией
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Динамо огласило заявку на матч с Партизаном в Лиге чемпионов