Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на открытии Олимпиады-2024

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом пишет пресс-служба американской сборной.

Джеймс был выбран путём голосования других спортсменов-олимпийцев сборной США. Леброн является двукратным олимпийским чемпионом, а также обладатем бронзовой олимпийской награды.

Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады.