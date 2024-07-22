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Леброн — первый в истории американский игрок НБА, который станет знаменосцем сборной США
Баскетболист является двукратным олимпийским чемпионом
Фото: Sporting News
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс станет первым в истории американским игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который будет знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Напомним, Леброн был выбран путём голосования других членов олимпийской сборной США. Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом, а также бронзовым призёром Олимпиады.
Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады.
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