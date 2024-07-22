Леброн — первый в истории американский игрок НБА, который станет знаменосцем сборной США

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс станет первым в истории американским игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который будет знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Напомним, Леброн был выбран путём голосования других членов олимпийской сборной США. Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом, а также бронзовым призёром Олимпиады.

Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады.