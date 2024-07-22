Шкафчик Коби Брайанта может быть продан за $ 1,5 млн

Шкафчик, который Коби Брайант использовал в раздевалке "Стейплс-центр" с 2003 по 2016 год, будет выставлен на знаменитом аукционе Sotheby's, об этом сообщает издание The Sporting Tribune.

Сообщается, что Брайант пользовался этим шкафчиком во время финалов НБА в 2004, 2008, 2009 и 2010 годах, а также во время Матчей всех звёзд НБА в 2004 и 2011 годах.

Предмет был обнаружен в 2018 году во время реконструкции "Стейплс-центр", когда вся раздевалка "Лос-Анджелес Лейкерс" должна была просто быть выброшена на свалку. Рабочий уберёг его от утилизации и после многих лет хранения продал шкафчик американскому коллекционеру.

Шкафчик Брайанта будет продан на аукционе Sotheby's 31 июля, его оценочная стоимость составляет около $ 1,5 млн. Часть вырученных средств пойдёт в молодёжный фонд "Лос-Анджелес Лейкерс".