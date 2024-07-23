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Золотая медаль игрока Дрим-тим-1992 будет выставлена на аукционе

Баскетбол
Обновлено

Стартовая цена лота $ 250 тысяч

Золотая медаль игрока Дрим-тим-1992 будет выставлена на аукционе

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Золотую медаль одного из игроков "Команды мечты" США на Олимпийских играх 1992 года выставят на аукцион со стартовой ценой в $ 250 000.

Речь о чемпионе НБА в составе "Хьюстон Рокетс", многократном участнике Матча звёзд лиги Клайде Дрекслере. Его золотая медаль будет выставлена на аукционе Goldin Auctions. По информации экспертов Goldin, это первая выставленная на продажу медаль участника знаменитой "Дрим-тим"-1992.

Причины, по которым Клайд Дрекслер решил расстаться со своей медалью, не сообщаются, но он предоставил письмо, подтверждающее её подлинность, и заверил, что не собирается возвращать её в будущем.

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В составе "Команды мечты" США на Олимпийских играх – 1992 играли Майкл Джордан и Скотти Пиппен ("Чикаго Буллз"), Джон Стоктон и Карл Мэлоун ("Юта Джаз"), Мэджик Джонсон ("Лос-Анджелес Лейкерс"), Ларри Бёрд ("Бостон Селтикс"), Патрик Юинг ("Нью-Йорк Никс"), Крис Маллин ("Голден Стэйт Уорриорз"), Дэвид Робинсон ("Сан-Антонио Спёрс), Чарльз Баркли ("Филадельфия Сиксерс").

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