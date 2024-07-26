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Леброн Джеймс представил именную линейку кроссовок от Nike

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Баскетболист появился в них на тренировке

Леброн Джеймс представил именную линейку кроссовок от Nike

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард и лидер сборной США и клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс впервые представил свою следующую именную линейку кроссовок от американской компании Nike — Nike LeBron 22.

Леброн появился в новых кроссовках во время тренировки национальной команды США, которая сейчас готовится к выступлению на летних Олимпийских играх в Париже. Во время занятия на Джеймсе были кроссовки, выполненные в белом, тёмно-синем и красном цветах, что соответствует цветам флага страны.

Ожидается, что Nike LeBron 22 можно будет приобрести начиная с конца сентября, а их рекомендуемая розничная цена составит $ 180, что на $ 20 меньше, чем у предыдущей модели — LeBron 21.

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ЛеБрон Джеймс
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