Кевин Дюрант вернулся к тренировкам

Кевин Дюрант провёл тренировку, а тренер сборной США Стив Керр сообщил, что будет проведено большое обсуждение, чтобы решить, когда самый результативный баскетболист в истории Олимпийских игр дебютирует за национальную команду в Париже-2024. Об этом пишет аналитик ESPN Брайан Уиндхорст.

"Решать будет не только наш тренерский штаб, но и менеджер сборной, который постоянно на связи с людьми Кевина и с "Финикс Санз".

Не будет такого, что мы выйдем и скажем: "Эй, давайте просто швырнём его туда". Это будет коллективное решение", — приводит слова Керра ESPN.

Напомним, из-за дискомфорта в икроножной мышце Дюрант не смог принять участия ни в одной из товарищеских игр американской сборной перед Олимпиадой-2024.