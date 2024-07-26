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Кевин Дюрант вернулся к тренировкам
Баскетболист мог пропустить Олимпийские игры
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кевин Дюрант провёл тренировку, а тренер сборной США Стив Керр сообщил, что будет проведено большое обсуждение, чтобы решить, когда самый результативный баскетболист в истории Олимпийских игр дебютирует за национальную команду в Париже-2024. Об этом пишет аналитик ESPN Брайан Уиндхорст.
"Решать будет не только наш тренерский штаб, но и менеджер сборной, который постоянно на связи с людьми Кевина и с "Финикс Санз".
Не будет такого, что мы выйдем и скажем: "Эй, давайте просто швырнём его туда". Это будет коллективное решение", — приводит слова Керра ESPN.
Напомним, из-за дискомфорта в икроножной мышце Дюрант не смог принять участия ни в одной из товарищеских игр американской сборной перед Олимпиадой-2024.
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