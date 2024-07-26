  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Кевин Дюрант вернулся к тренировкам
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кевин Дюрант вернулся к тренировкам

Баскетбол

Баскетболист мог пропустить Олимпийские игры

Кевин Дюрант вернулся к тренировкам

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Кевин Дюрант провёл тренировку, а тренер сборной США Стив Керр сообщил, что будет проведено большое обсуждение, чтобы решить, когда самый результативный баскетболист в истории Олимпийских игр дебютирует за национальную команду в Париже-2024. Об этом пишет аналитик ESPN Брайан Уиндхорст.

"Решать будет не только наш тренерский штаб, но и менеджер сборной, который постоянно на связи с людьми Кевина и с "Финикс Санз".

Не будет такого, что мы выйдем и скажем: "Эй, давайте просто швырнём его туда". Это будет коллективное решение", — приводит слова Керра ESPN.

Напомним, из-за дискомфорта в икроножной мышце Дюрант не смог принять участия ни в одной из товарищеских игр американской сборной перед Олимпиадой-2024.

По теме
yellow-arrow
Леброн Джеймс представил именную линейку кроссовок от Nike
yellow-arrow
Золотая медаль игрока Дрим-тим-1992 будет выставлена на аукционе
yellow-arrow
Шкафчик Коби Брайанта может быть продан за $ 1,5 млн
Кевин Дюрант
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости