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Рассел Уэстбрук подписал контракт с Денвер Наггетс
Соглашение рассчитано на 2 года
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Petersen
Девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Расселл Уэстбрук подписал контракт с "Денвер Наггетс". Об этом сообщил известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети.
Согласно информации Чарании, Уэстбрук заключил с "Наггетс" двухлетний контракт на сумм в $ 6,8 млн с опцией игрока.
Напомним, Уэстбрук выступает на позиции разыгрывающего защитника. В минувшем сезоне НБА Расселл в среднем за игру в составе "Лос-Анджелес Клипперс" находился на площадке 22 минуты и 28 секунд, а также набирал 11,1 очка, делал 5,0 подбора и отдавал 4,5 передачи.
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