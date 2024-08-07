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Кевин Дюрант вышел на первое место по набранным очкам за сборную США

Баскетбол

В сумме у него около 500 очков

Кевин Дюрант вышел на первое место по набранным очкам за сборную США

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Финикс Санз" и сборной США Кевин Дюрант вышел на первое место по набранным очкам за национальную команду — как мужскую, так и женскую.

В матче четвертьфинала олимпийского баскетбольного турнира со сборной Бразилии Дюрант превзошёл отметку в 489 набранных очков и опередил Лизу Лесли в списке самых результативных американских баскетболистов во всех турнирах.

Отметим, что 35-летний Дюрант со сборной три раза завоёвывал золотые медали на Олимпиадах — в 2012, 2016 и 2021 годах.

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