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Кевин Дюрант вышел на первое место по набранным очкам за сборную США
В сумме у него около 500 очков
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Финикс Санз" и сборной США Кевин Дюрант вышел на первое место по набранным очкам за национальную команду — как мужскую, так и женскую.
В матче четвертьфинала олимпийского баскетбольного турнира со сборной Бразилии Дюрант превзошёл отметку в 489 набранных очков и опередил Лизу Лесли в списке самых результативных американских баскетболистов во всех турнирах.
Отметим, что 35-летний Дюрант со сборной три раза завоёвывал золотые медали на Олимпиадах — в 2012, 2016 и 2021 годах.
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