Кевин Дюрант вышел на первое место по набранным очкам за сборную США

Форвард "Финикс Санз" и сборной США Кевин Дюрант вышел на первое место по набранным очкам за национальную команду — как мужскую, так и женскую.

В матче четвертьфинала олимпийского баскетбольного турнира со сборной Бразилии Дюрант превзошёл отметку в 489 набранных очков и опередил Лизу Лесли в списке самых результативных американских баскетболистов во всех турнирах.

Отметим, что 35-летний Дюрант со сборной три раза завоёвывал золотые медали на Олимпиадах — в 2012, 2016 и 2021 годах.