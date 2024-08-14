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Стив Керр может уйти с поста главного тренера сборной США

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В команде определились с приемником Керра

Стив Керр может уйти с поста главного тренера сборной США

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер национальной мужской команды США по баскетболу Стив Керр, вероятно, в скором времени покинет данный пост. Об этом пишет журналист издания Forbes Эван Сидери.

Согласно его информации, наиболее вероятным кандидатом на должность главного тренера американской сборной является помощник Керра Эрик Споэльстра.

Стив Керр был назначен главным тренером сборной США в декабре 2021 года. На летних Олимпийских играх в Париже подопечные Керра показали лучший результат — завоевали золотые медали и не проиграли ни одного матча.

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