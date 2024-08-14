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Экс-игрок Будивельника возобновит карьеру в Литве

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У форварда есть опыт выступлений в зарубежных командах

Экс-игрок Будивельника возобновит карьеру в Литве

Фото: ФБУ

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Украинский форвард Богдан Близнюк подписал контракт с литовской Йонавой, в которой проведет следующий сезон.

В сезоне 2022/23 Близнюк выступал за Будивельник, а завершал сезон во французском Шоле, где в среднем набирал 8.7 очка, 2.6 подбора и 1.8 передачи.

Йонава прошлый сезон завершила на седьмом месте в чемпионате Литвы.

"Богдан Близнюк - игрок, который играл за сборную Украины. Он может играть на нескольких позициях, он очень силен в защите. У Богдана также есть такие преимущества, которые не отражены в статистике - он очень боевой игрок, и такие качества обуславливают желание всей команды побеждать", - сказал тренер Йонавы Мантас Шерниус.

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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