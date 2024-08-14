Евгений Мурзин: При подготовке акцент мы ставили на игре от защиты

Женская сборная Украины в топ-10 завершила чемпионат Европы U-18 в Дивизионе В. Уступив дважды на первом этапе и не сумев выйти в четвертьфинал, наша сборная завершила второй этап с показателем побед/поражений 4-0 и проиграла Ирландии матч за итоговое 9 место, заняв десятую позицию.

Главный тренер команды Евгений Мурзин в комментарии ФБУ рассказал, что доволен работой с девушками.

- Общие впечатления от выступления команды на чемпионате Европы очень положительные. Все старались, бились. Мы играли на результат, поэтому, может, не все девушки получили то игровое время, которое им хотелось, но никто не выпадал и каждая баскетболистка свое игровое время старалась использовать максимально для пользы команды.

При подготовке акцент мы ставили на игре от защиты и в победных матчах, мы добились результата благодаря защите прежде всего. Соответственно, проиграли мы тогда, когда не сумели остановить нападение соперника.

Я хотел бы поблагодарить ФБУ за условия подготовки. Мы провели шесть контрольных игр, которые позволили увидеть нам свои сильные стороны, а девушкам лучше понять, что мы от них требуем.

Мне понравилась идея совместных сборов со сборной U-16. Мы могли работать вместе, наблюдать, общаться. Благодарность Наталье Жержеруновой и Виталию Чернию в организационных моментах, а также очень благодарен своему ассистенту Анне Шлыковой и врачу Екатерине Березюк. Конечно благодарен девушкам. Наше выступление - это результат совместных усилий.

- Возможно выделите кого-то отдельно в сборной именно среди игроков?

- Если честно, то выделять никого не хочу. Выделять надо всю команду. Был очень хороший коллектив как на площадке, так и вне ее. Замечательная, позитивная атмосфера. Мне понравилось, как девушки вели себя на площадке, в автобусе перед игрой, после игры, на тренировках. Думаю, это было одной из составляющих итогового результата, ведь там где мы не брали мастерством, мы брали характером, желанием биться друг за друга.

Конечно, были лидеры команды, на которых мы рассчитывали и которые оправдали наши надежды. Элина Синякова в трех играх сделала дабл-дабл и вошла в топ-5 чемпионата Европы по подборам, Анастасия Лавринец и Серафима Тихая в топе среди всех игроков по передачам, Тихая еще и одна из лучших по результативности в команде и она забила много важных очков. Полина Тупало стала третьей среди игроков всех команд по перехватам и блок-шотам, и это при росте 175 см. Светлана Полянцева тоже сделала много перехватов.

Многих можно отметить, но надо говорить и о командной статистике. По проценту реализации бросков Украина стала второй (40,7%), уступив лишь Чехии, мы вторые по перехватам, восьмые по результативным передачам из 18 команд.