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Прикарпатье-Говерла подписала контракт с игроком сборной Украины 3х3

Баскетбол

Команда усилила состав защитником

Прикарпатье-Говерла подписала контракт с игроком сборной Украины 3х3

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Прикарпатье-Говерла объявила о подписании контракта на следующий сезон с украинским защитником Владиславом Ивановым.

21-летний баскетболист прошлый сезон провел в составе Киев-Баскета, за который сыграл 22 матча, набирая в среднем 2,1 очка, 1,1 подбора.

Этим летом Иванов выступал за сборную Украины U-21 по баскетболу 3х3 в Лиге наций.

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