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Прикарпатье-Говерла подписала контракт с игроком сборной Украины 3х3
Команда усилила состав защитником
Фото: ФБУ
Прикарпатье-Говерла объявила о подписании контракта на следующий сезон с украинским защитником Владиславом Ивановым.
21-летний баскетболист прошлый сезон провел в составе Киев-Баскета, за который сыграл 22 матча, набирая в среднем 2,1 очка, 1,1 подбора.
Этим летом Иванов выступал за сборную Украины U-21 по баскетболу 3х3 в Лиге наций.
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