Яннис Адетакунбо установил рекорд на Олимпийских играх по средней результативности

Тяжёлый форвард "Милуоки Бакс" и сборной Греции Яннис Адетокунбо стал автором рекорда ХХI века по средней результативности в рамках одних Олимпийских игр.

По информации ФИБА, в четырёх сыгранных матчах в Париже 29-летний Адетокунбо в среднем набирал 25,8 очка за игру.

Предыдущий рекорд принадлежал испанцу Рики Рубио, который на Играх-2020 в Токио показал среднюю результативность в 25,5 очка за встречу.

Тем не менее сверхрезультативность Адетокунбо не помогла греческой команде добраться до медалей.