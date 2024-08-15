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Яннис Адетакунбо установил рекорд на Олимпийских играх по средней результативности
В ХХІ веке подобное никому не удавалось сделать
Тяжёлый форвард "Милуоки Бакс" и сборной Греции Яннис Адетокунбо стал автором рекорда ХХI века по средней результативности в рамках одних Олимпийских игр.
По информации ФИБА, в четырёх сыгранных матчах в Париже 29-летний Адетокунбо в среднем набирал 25,8 очка за игру.
Предыдущий рекорд принадлежал испанцу Рики Рубио, который на Играх-2020 в Токио показал среднюю результативность в 25,5 очка за встречу.
Тем не менее сверхрезультативность Адетокунбо не помогла греческой команде добраться до медалей.
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