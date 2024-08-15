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Старый Луцк подписал американского форварда
Аарон Ридли продолжит карьеру в Украине
Фото: Getty Images
Клуб украинской Суперлиги Старый Луцк объявил о подписании американского форварда Аарона Ридли.
Ранее Ридли выступал в США за университетскую команду Камберленда из NAIA.
В сезоне 2021/22 в колледже американец провел 29 матчей, в среднем набирая 11.0 очка и 2.0 передачи.
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