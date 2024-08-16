Лейкерс выведут из обращения номер легендарного Майкла Купера

"Лос-Анджелес Лейкерс" выведет из обращения номер 21, под которым играл легендарный баскетболист Майкл Купер, ставший в составе "озёрников" пятикратным чемпионом НБА. Церемония выведения из обращения номера пройдёт 13 января 2025 года на домашней игре с "Сан-Антонио Спёрс", пишет пресс-служба "Лейкерс".

Купер играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Всего в НБА провёл 12 сезонов. В составе "Лейкерс" Майкл пять раз становился чемпионом НБА (1980, 1982, 1985, 1987 и 1988 годы). Пять раз включался в первую сборную всех звёзд защиты НБА (1982, 1984–1985, 1987–1988 годы), а также три раза — во вторую сборную всех звёзд защиты НБА (1981, 1983, 1986 годы). В 1986 году стал лауреатом приза имени Джеймса Уолтера Кеннеди (вручается игроку или тренеру, проявившему себя в общественной и благотворительной деятельности).

В 1987 году стал лучшим оборонительным игроком НБА. Всего за карьеру сыграл 873 матча, в которых набрал 7729 очков (в среднем 8,9 за игру), сделал 2769 подборов, 3666 передач, 1033 перехвата и 523 блок-шота.