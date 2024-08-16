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НБА опубликовала расписание на сезон-2024/2025

Баскетбол

Сезон стартует 22 октября

НБА опубликовала расписание на сезон-2024/2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала расписание на сезон-2024/2025.

Он начнётся 22 октября двумя матчами ("Нью-Йорк Никс" – "Бостон Селтикс" и "Миннесота Тимбервулвз" – "Лос-Анджелес Лейкерс").

Кубок НБА стартует 12 ноября, полуфинал турнира запланирован на 14 декабря, а финал пройдёт 17 декабря.

Дедлайн обменов наступит 6 февраля. Матч всех звёзд лиги состоится с 14 по 16 февраля в Сан-Франциско.

Регулярный чемпионат завершится 13 апреля. С 15 по 18 апреля будет сыгран турнир плей-ин, а 19 апреля начнётся плей-офф.

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