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Стефен Карри 41% своих очков на Олимпиаде набрал после передач от Леброна Джеймса
Баскетболист впервые одержал победу на Олимпиаде
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" и сборной США Стефен Карри набрал 41% своих очков на Олимпийских играх 2024 года в Париже с передач лёгкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса.
Всего Карри набрал по ходу мужского баскетбольного турнира Олимпиады-2024 89 очков, из них 36 — после ассистов Джеймса.
Победа на Олимпийских играх — 2024 стала первой для Стефена Карри на Олимпиадах.
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