  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Старый Луцк продлил контракты с двумя игроками
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Старый Луцк продлил контракты с двумя игроками

Баскетбол

Ранее команда усилила состав новыми игроками

Старый Луцк продлил контракты с двумя игроками

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Старый Луцк объявил о продлении контракта с двумя баскетболистами. Выступления за клуб продолжат защитник Александр Прозапас и форвард Петр Глушко.

В прошлом сезоне Прозапас в среднем набирал 7,0 очков, 1,8 подбора, 1,0 передачи. Глушко набирал 2,4 очка, 1,1 подбора, 0,6 передачи.

Старый Луцк уже усилил состав центровым Степаном Лесиком и разыгрывающим Павлом Горобченко, форвардом Максимом Михайловым, американским форвардом Аароном Ридли.

По теме
yellow-arrow
Стефен Карри 41% своих очков на Олимпиаде набрал после передач от Леброна Джеймса
yellow-arrow
НБА опубликовала расписание на сезон-2024/2025
yellow-arrow
Лейкерс выведут из обращения номер легендарного Майкла Купера
Старый Луцк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости