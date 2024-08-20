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Старый Луцк продлил контракты с двумя игроками
Ранее команда усилила состав новыми игроками
Фото: ФБУ
Старый Луцк объявил о продлении контракта с двумя баскетболистами. Выступления за клуб продолжат защитник Александр Прозапас и форвард Петр Глушко.
В прошлом сезоне Прозапас в среднем набирал 7,0 очков, 1,8 подбора, 1,0 передачи. Глушко набирал 2,4 очка, 1,1 подбора, 0,6 передачи.
Старый Луцк уже усилил состав центровым Степаном Лесиком и разыгрывающим Павлом Горобченко, форвардом Максимом Михайловым, американским форвардом Аароном Ридли.
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