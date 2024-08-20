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Леброн Джеймс набрал рекордное количество очков в 21-м сезоне НБА
Баскетболист продолжает бить рекорды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) станет для лёгкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса 22-м за профессиональную карьеру.
Примечательно, что по итогам минувшего сезона 39-летний баскетболист стал автором уникального достижения.
Так, за сезон-2023/2024 Джеймс в среднем набирал 25,7 очка за игру. Другие игроки в истории лиги в своих 21-х сезонах суммарно в среднем набирали всего 24 очка. Таким образом, Леброн опережает их на 1,7 пункта.
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