Леброн Джеймс набрал рекордное количество очков в 21-м сезоне НБА

Предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) станет для лёгкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса 22-м за профессиональную карьеру.

Примечательно, что по итогам минувшего сезона 39-летний баскетболист стал автором уникального достижения.

Так, за сезон-2023/2024 Джеймс в среднем набирал 25,7 очка за игру. Другие игроки в истории лиги в своих 21-х сезонах суммарно в среднем набирали всего 24 очка. Таким образом, Леброн опережает их на 1,7 пункта.