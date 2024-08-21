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Старый Луцк продлил контракт с тремя основными игроками

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Команда продолжает формировать костяк

Старый Луцк продлил контракт с тремя основными игроками

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
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Три баскетболиста продлили контракты со Старым Луцком. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Защитник Антон Мусиенко и форварды Дмитрий Липовцев и Александр Дюпин будут играть за луцкую команду в Суперлиге в сезоне 2024/25.

Мусиенко в прошлом сезоне в 29 матчах набирал 6.4 очка, 4.6 подбора и 2.9 передачи, Дюпин в 30 матчах имел 4.0 очка и 1 подбор в среднем за игру, а Липовцев, присоединившись к команде уже во время сезона, в 9 матчах имел статистику 3.6 очка и 3.1 подбора.

Напомним, что в прошлом сезоне Старый Луцк финишировал на седьмом месте в регулярном чемпионате Суперлиги.

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