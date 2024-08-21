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Днепр сыграет домашние матчи квалификации Кубка Европы ФИБА на площадке соперника

Баскетбол

Первая встреча состоится 24 сентября

Днепр сыграет домашние матчи квалификации Кубка Европы ФИБА на площадке соперника

Фото: ФБУ

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Днепр сыграет номинально домашний матч квалификации Кубка Европы ФИБА на площадке соперника - в Sports Hall в румынском городе Констанца, об этом сообщает сайт ФИБА.

Изменилась и дата проведения матча.

Первая игра Констанца — Днепр состоится 24 сентября, а вторая встреча Днепр — Констанца запланирована на 26 сентября.

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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