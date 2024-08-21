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Днепр сыграет домашние матчи квалификации Кубка Европы ФИБА на площадке соперника
Первая встреча состоится 24 сентября
Фото: ФБУ
Днепр сыграет номинально домашний матч квалификации Кубка Европы ФИБА на площадке соперника - в Sports Hall в румынском городе Констанца, об этом сообщает сайт ФИБА.
Изменилась и дата проведения матча.
Первая игра Констанца — Днепр состоится 24 сентября, а вторая встреча Днепр — Констанца запланирована на 26 сентября.
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Источник:ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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