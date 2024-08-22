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Стефен Карри убрал упоминание о Голден Стейт со своей страницы
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Разыгрывающий защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри убрал упоминание своего клуба с описания своей страницы в социальных сетях. На этот факт обратил внимание портал Ahn Fire Digital.
Тот факт, что он играет в составе "Голден Стэйт", Карри заменил на то, что теперь является олимпийским чемпионом.
В финальном матче баскетбольного турнира, который проходил в рамках летних Олимпийских игр в Париже, сборная США обыграла национальную команду Франции.
Стефен набрал 24 очка в матче, реализовав восемь трёхочковых попаданий.
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