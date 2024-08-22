  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Стефен Карри убрал упоминание о Голден Стейт со своей страницы
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефен Карри убрал упоминание о Голден Стейт со своей страницы

Баскетбол

Похоже, что баскетболист задумался о смене команды

Стефен Карри убрал упоминание о Голден Стейт со своей страницы

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри убрал упоминание своего клуба с описания своей страницы в социальных сетях. На этот факт обратил внимание портал Ahn Fire Digital.

Тот факт, что он играет в составе "Голден Стэйт", Карри заменил на то, что теперь является олимпийским чемпионом.

В финальном матче баскетбольного турнира, который проходил в рамках летних Олимпийских игр в Париже, сборная США обыграла национальную команду Франции.

Стефен набрал 24 очка в матче, реализовав восемь трёхочковых попаданий.

По теме
yellow-arrow
Днепр сыграет домашние матчи квалификации Кубка Европы ФИБА на площадке соперника
yellow-arrow
Старый Луцк продлил контракт с тремя основными игроками
yellow-arrow
Леброн Джеймс набрал рекордное количество очков в 21-м сезоне НБА
Стефен Карри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости