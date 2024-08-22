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Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Наша команда финишировала на втором месте в группе
фото - Getty Images
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила Франции со счетом 11:17 во втором своем матче на чемпионате Европы.
Франция благодаря дальним попаданиям заработала себе комфортное преимущество, что в итоге и стало решающим.
Таким образом, Украина со второго места в группе вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где 24 августа сыграет против победителя группы А - Испании или Австрии.
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