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Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Баскетбол

Наша команда финишировала на втором месте в группе

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила Франции со счетом 11:17 во втором своем матче на чемпионате Европы.

Франция благодаря дальним попаданиям заработала себе комфортное преимущество, что в итоге и стало решающим.

Таким образом, Украина со второго места в группе вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где 24 августа сыграет против победителя группы А - Испании или Австрии.

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