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Георгий Ступенчук заменил Артема Слипенчука на посту главного тренера Черкасских Мавп

Баскетбол

В команде произошли изменения

Георгий Ступенчук заменил Артема Слипенчука на посту главного тренера Черкасских Мавп

Фото: ФБУ

Новина українською

Черкасские Мавпы сменили тренера. Команду покинул Артем Слипенчук, который работал после полутора лет на должности главного тренера.

Его заменит Георгий Ступенчук, который уже имеет опыт руководства командой, поскольку был главным тренером в сезоне 2022/2023, а в структуре Черкасских Мавп он работает с 2018 года.

Также работу с командой в должности второго тренера продолжит Дмитрий Нагорный.

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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