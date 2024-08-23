  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Стефен Карри обозначил позицию перед выборами президента США
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефен Карри обозначил позицию перед выборами президента США

Баскетбол

Игрок "Голден Стейт" поддержал Камалу Харрис

Стефен Карри обозначил позицию перед выборами президента США

фото - r6nationals.gg

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри поддержал кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис.

"Как дела, ребята? Я знаю, вам всем известно, что я играю за "Голден Стэйт Уорриорз", но, чёрт возьми, для меня было большой честью представлять сборную США на Олимпийских играх и завоевать золото. Это единство на паркете и за его пределами напомнило нам о том, что вместе мы можем добиться всего.

Вот почему я верю, что Камала Харрис как президент сможет вернуть это единство и будет продолжать двигать нашу страну вперёд. Речь идёт о сохранении надежды и веры в нашу страну.

В прошлом году я вместе с командой посещал Камалу в Белом доме. Я знал тогда и знаю сейчас, что Овальный кабинет ей очень подходит.

Поэтому, как сказала Мишель Обама, сделайте что-нибудь! Идите голосовать. Будьте активны. Давайте выступим в ноябре, как никогда раньше. Для меня большая честь поддержать Камалу, давайте все вместе внесём свой вклад", — сказал Карри на видео, которое было показано на съезде Демократической партии США.

По теме
yellow-arrow
Георгий Ступенчук заменил Артема Слипенчука на посту главного тренера Черкасских Мавп
yellow-arrow
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
yellow-arrow
Стефен Карри убрал упоминание о Голден Стейт со своей страницы
Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости