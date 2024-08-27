  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Черкасские Мавпы усилили состав игроком молодежной сборной Украины
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черкасские Мавпы усилили состав игроком молодежной сборной Украины

Баскетбол

Он уже играл в европейском клубе

Черкасские Мавпы усилили состав игроком молодежной сборной Украины

Фото: ФБУ

Новина українською

Черкасские Мавпы объявили о подписании на следующий сезон форварда молодежной сборной Назара Холода.

20-летний Назар Холод воспитанник Черкасских Мавп. В сезоне 2021/22 он выступал за дубль клуба, после чего перешел в итальянский клуб A.C.D. Basket School Messina.

В сезоне 2023/2024 Назар вернулся в Украину и дебютировал в Суперлиге в составе БК Запорожье.

В среднем он приносил команде 16.2 очка, 9.7 подбора и 3.1 передачи за игру.

По теме
yellow-arrow
Стефен Карри обозначил позицию перед выборами президента США
yellow-arrow
Георгий Ступенчук заменил Артема Слипенчука на посту главного тренера Черкасских Мавп
yellow-arrow
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Черкасские Мавпы
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости