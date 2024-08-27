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Черкасские Мавпы усилили состав игроком молодежной сборной Украины
Он уже играл в европейском клубе
Фото: ФБУ
Черкасские Мавпы объявили о подписании на следующий сезон форварда молодежной сборной Назара Холода.
20-летний Назар Холод воспитанник Черкасских Мавп. В сезоне 2021/22 он выступал за дубль клуба, после чего перешел в итальянский клуб A.C.D. Basket School Messina.
В сезоне 2023/2024 Назар вернулся в Украину и дебютировал в Суперлиге в составе БК Запорожье.
В среднем он приносил команде 16.2 очка, 9.7 подбора и 3.1 передачи за игру.
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Источник:ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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