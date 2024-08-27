Черкасские Мавпы усилили состав игроком молодежной сборной Украины

Черкасские Мавпы объявили о подписании на следующий сезон форварда молодежной сборной Назара Холода.

20-летний Назар Холод воспитанник Черкасских Мавп. В сезоне 2021/22 он выступал за дубль клуба, после чего перешел в итальянский клуб A.C.D. Basket School Messina.

В сезоне 2023/2024 Назар вернулся в Украину и дебютировал в Суперлиге в составе БК Запорожье.

В среднем он приносил команде 16.2 очка, 9.7 подбора и 3.1 передачи за игру.