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Школьное джерси Леброна Джеймс выставлено на продажу с начальной ценой в $ 250 тыс.

Баскетбол

Аукцион стартует 27 сентября

Школьное джерси Леброна Джеймс выставлено на продажу с начальной ценой в $ 250 тыс.

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Школьное джерси лёгкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймс выставлено на продажу с начальной ценой в $ 250 тыс. Об этом пишет портал Basket News.

Джерси будет продано на аукционе Julien's Auctions, который начнётся 27 сентября. Ожидается, что окончательная цена джерси достигнет $ 2 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс принял участие в 72 играх. В среднем за встречу Джеймс набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, отдавал 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.

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ЛеБрон Джеймс
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