Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Школьное джерси Леброна Джеймс выставлено на продажу с начальной ценой в $ 250 тыс.
Аукцион стартует 27 сентября
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Школьное джерси лёгкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймс выставлено на продажу с начальной ценой в $ 250 тыс. Об этом пишет портал Basket News.
Джерси будет продано на аукционе Julien's Auctions, который начнётся 27 сентября. Ожидается, что окончательная цена джерси достигнет $ 2 млн.
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс принял участие в 72 играх. В среднем за встречу Джеймс набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, отдавал 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.
Популярное сейчас
- Единый телепул, новая звезда Ливерпуля и будущее Осимхена. Главные новости за 28 августа
- Буряк – о Динамо: Не согласен с теми, кто утверждает, что не нужно играть в ЛЧ с таким составом
- Мудрик сменил агента из-за невыплаченных средств, которые могли присвоить, – инсайдер
- Черкасские Мавпы усилили состав игроком молодежной сборной Украины
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО