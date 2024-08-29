Не вернулся после сборов. ФБУ пожизненно дисквалифицировала тренера сборной Украины

Тренер национальной сборной Украины Артем Слипенчук, а также игрок молодежной сборной Украины Артем Покоенко пожизненно дисквалифицированы решением Исполкома ФБУ.

Артем Слипенчук и Артем Покоенко не вернулись в Украину после учебно-тренировочных сборов этим летом в определенные соответствующими приказами ФБУ сроки.

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Учитывая отсутствие какого-либо подтверждения возвращения в Украину и недопустимость подобных действий со стороны членов официальных делегаций сборных команд Украины, Исполком Федерации баскетбола Украины рассмотрел вопрос об исключении тренера Артема Слипенчука, из состава Национальной сборной команды Украины по баскетболу и пожизненно отстранил специалиста от любого занятия баскетболом в Украине. Также Исполком ФБУ пожизненно дисквалифицировал игрока Артема Покоенко. Решение принято единогласно.

По итогам Исполкома ФБУ сообщила в Министерство молодежи и спорта Украины с соответствующим ходатайством.