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Не вернулся после сборов. ФБУ пожизненно дисквалифицировала тренера сборной Украины
Также дисквалификацию получил игрок молодежной сборной
Фото: ФБУ
Тренер национальной сборной Украины Артем Слипенчук, а также игрок молодежной сборной Украины Артем Покоенко пожизненно дисквалифицированы решением Исполкома ФБУ.
Артем Слипенчук и Артем Покоенко не вернулись в Украину после учебно-тренировочных сборов этим летом в определенные соответствующими приказами ФБУ сроки.
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Учитывая отсутствие какого-либо подтверждения возвращения в Украину и недопустимость подобных действий со стороны членов официальных делегаций сборных команд Украины, Исполком Федерации баскетбола Украины рассмотрел вопрос об исключении тренера Артема Слипенчука, из состава Национальной сборной команды Украины по баскетболу и пожизненно отстранил специалиста от любого занятия баскетболом в Украине. Также Исполком ФБУ пожизненно дисквалифицировал игрока Артема Покоенко. Решение принято единогласно.
По итогам Исполкома ФБУ сообщила в Министерство молодежи и спорта Украины с соответствующим ходатайством.
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