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Стефен Карри заработает более $ 500 млн за счёт контрактов с Уорриорз
По этому показателю он станет в один ряд с Леброном и Дюрантом
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри за время профессиональной карьеры заработает более $ 500 млн только по контрактам с командой. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал эксперт Бобби Маркс.
Таким образом, Стефен присоединится к лёгким форвардам Леброну Джеймсу и Кевину Дюранту как единственным игрокам в истории НБА, которые добились того же.
Напомним, ранее авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски. Сообщил, что Карри договорился о продлении контракта с "Голден Стэйт".
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2024 в 20:31
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