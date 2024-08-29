Стефен Карри заработает более $ 500 млн за счёт контрактов с Уорриорз

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри за время профессиональной карьеры заработает более $ 500 млн только по контрактам с командой. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал эксперт Бобби Маркс.

Таким образом, Стефен присоединится к лёгким форвардам Леброну Джеймсу и Кевину Дюранту как единственным игрокам в истории НБА, которые добились того же.

Напомним, ранее авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски. Сообщил, что Карри договорился о продлении контракта с "Голден Стэйт".