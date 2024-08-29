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Стефен Карри заработает более $ 500 млн за счёт контрактов с Уорриорз

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По этому показателю он станет в один ряд с Леброном и Дюрантом

Стефен Карри заработает более $ 500 млн за счёт контрактов с Уорриорз

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри за время профессиональной карьеры заработает более $ 500 млн только по контрактам с командой. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал эксперт Бобби Маркс.

Таким образом, Стефен присоединится к лёгким форвардам Леброну Джеймсу и Кевину Дюранту как единственным игрокам в истории НБА, которые добились того же.

Напомним, ранее авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски. Сообщил, что Карри договорился о продлении контракта с "Голден Стэйт".

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Стефен Карри
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2024 в 20:31
яссе!
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2024 в 20:31
яссе!
Ответить
0
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