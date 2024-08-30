Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефен Карри: Я всегда говорил, что всю свою карьеру хотел бы играть за одну команду
Баскетболист продлил контракт на один год
Фото: Yardbarker
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри прокомментировал продление контракта с командой. В результате пролонгации соглашения Карри сможет претендовать на $ 62,6 млн в сезоне-2026/2027.
"Ничего не поменялось. Я ценю положение, возможности и поддержку людей, которые были со мной на протяжении всего пути. Я всегда говорил, что всю свою карьеру хотел бы играть за одну команду. Так что хорошо бы покончить с этим вопросом и полностью сосредоточиться на баскетболе и предстоящем сезоне.
Моя семья через многое прошла, чтобы у меня была возможность быть в нынешнем положении. Сейчас я могу играть в баскетбол и получать удовольствие", — приводит слова Карри The Athletic.
Популярное сейчас
- Динамо против Довбика. Определились соперники киевлян в основном этапе Лиги Европы
- Кто выпадет Динамо? Онлайн LIVE видеотрансляция жеребьевки основого этапа Лиги Европы
- Палкин после разрушения отеля в Кривом Роге: Для нас лучше молчать о передвижениях
- Школьное джерси Леброна Джеймс выставлено на продажу с начальной ценой в $ 250 тыс.
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО