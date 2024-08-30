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Стефен Карри: Я всегда говорил, что всю свою карьеру хотел бы играть за одну команду

Баскетбол

Баскетболист продлил контракт на один год

Стефен Карри: Я всегда говорил, что всю свою карьеру хотел бы играть за одну команду

Фото: Yardbarker

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри прокомментировал продление контракта с командой. В результате пролонгации соглашения Карри сможет претендовать на $ 62,6 млн в сезоне-2026/2027.

"Ничего не поменялось. Я ценю положение, возможности и поддержку людей, которые были со мной на протяжении всего пути. Я всегда говорил, что всю свою карьеру хотел бы играть за одну команду. Так что хорошо бы покончить с этим вопросом и полностью сосредоточиться на баскетболе и предстоящем сезоне.

Моя семья через многое прошла, чтобы у меня была возможность быть в нынешнем положении. Сейчас я могу играть в баскетбол и получать удовольствие", — приводит слова Карри The Athletic.

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