Леброн Джеймс: Не могу дождаться, когда выйду на площадку с Бронни

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о предстоящих совместных играх со своим старшим сыном Бронни Джеймсом во время регулярного сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Я с нетерпением жду этого момента. Я действительно не могу дождаться, когда выйду на площадку с Бронни. Для меня это будет довольно сюрреалистично. Возможно, это будет первый раз, когда я расслаблюсь и подумаю: "О, это действительно круто". Всю свою карьеру я был настолько погружен в момент, что надеюсь, когда я буду рядом со своим сыном, то наконец-то смогу отстраниться и оценить его по достоинству", — приводит слова Леброна Legion Hoops.

Напомним, "Лос-Анджелес Лейкерс" выбрал Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте НБА.