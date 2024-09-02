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Леброн Джеймс: Не могу дождаться, когда выйду на площадку с Бронни

Баскетбол

Форвард Лейкерс высказался о совместных матчах с сыном

Леброн Джеймс: Не могу дождаться, когда выйду на площадку с Бронни

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о предстоящих совместных играх со своим старшим сыном Бронни Джеймсом во время регулярного сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Я с нетерпением жду этого момента. Я действительно не могу дождаться, когда выйду на площадку с Бронни. Для меня это будет довольно сюрреалистично. Возможно, это будет первый раз, когда я расслаблюсь и подумаю: "О, это действительно круто". Всю свою карьеру я был настолько погружен в момент, что надеюсь, когда я буду рядом со своим сыном, то наконец-то смогу отстраниться и оценить его по достоинству", — приводит слова Леброна Legion Hoops.

Напомним, "Лос-Анджелес Лейкерс" выбрал Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте НБА.

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ЛеБрон Джеймс
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