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Леброн Джеймс: Не могу дождаться, когда выйду на площадку с Бронни
Форвард Лейкерс высказался о совместных матчах с сыном
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о предстоящих совместных играх со своим старшим сыном Бронни Джеймсом во время регулярного сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Я с нетерпением жду этого момента. Я действительно не могу дождаться, когда выйду на площадку с Бронни. Для меня это будет довольно сюрреалистично. Возможно, это будет первый раз, когда я расслаблюсь и подумаю: "О, это действительно круто". Всю свою карьеру я был настолько погружен в момент, что надеюсь, когда я буду рядом со своим сыном, то наконец-то смогу отстраниться и оценить его по достоинству", — приводит слова Леброна Legion Hoops.
Напомним, "Лос-Анджелес Лейкерс" выбрал Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте НБА.
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