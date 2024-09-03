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Жена Леброна Джеймса призналась в своей зависимости
Саванна Джеймс ответила на вопрос журналистов
Фото: Getty Images
Саванна Джеймс, жена лёгкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, ответила на вопрос по поводу своих зависимостей. По словам Саванны, она много времени тратит на социальные сети.
"Я трачу много времени на просмотр различных вещей. Просто узнаю много ненужной информации о множестве ненужных вещей. Так что я как бы попадаю в эти кроличьи норы. Смотрю видео с инопланетянами, с русалками", — сказала Саванна на канале Everybody's Crazy в YouTube.
Напомним, на минувшем драфте НБА сын Леброна и Саванны Бронни был выбран "Лос-Анджелесом" под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года.
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