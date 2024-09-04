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Киев-Баскет объявил об очередном трансфере
Максим Сафонов продолжит карьеру в "Киев-Баскете"
Бронзовый призер прошлого сезона Суперлиги "Киев-Баскет" объявил о подписании украинского защитника Максима Сафонова.
Сафонов прошлый сезон провел в составе львовской "Политехники-Галичины". Он сыграл 28 матчей в Суперлиге, в среднем набирал 13 очков, 3.5 подбора и 2.8 передачи.
Также защитник выступал за "Будивельник" и "Нико-Баскет". С киевлянами Максим в 2023 году стал чемпионом Украины.
Отметим, что летом Сафонов сыграл серию контрольных матчей в составе сборной Украины на турнире в Тайване. Это был дебютный вызов игрока в национальную команду.
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