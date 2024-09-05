Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил рассказал, что из-за своего заявления, что Земля — плоская, потерял $ 20 млн.

"Это правдивая история. Однажды я сказал, что Земля — плоская, и лишился чертовски большой сделки. Что касается ненавистников, то было около 500 000 писем с угрозами", — сказал О'Нил в подкасте Complex’s GOAT Talk.

Шакил О'Нил является четырёхкратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002 и 2006), трёхкратным MVP финала (2000-2002) и MVP регулярного сезона (2000). Шакил стал олимпийским чемпионом в 1996-м и чемпионом мира в 1994-м.