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Шакил О'Нил назвал лучшего баскетболиста в истории

Баскетбол

Центровой без проблем определил лучшего

Шакил О'Нил назвал лучшего баскетболиста в истории

Фото: instagram.com/shaq

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Прославленный центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил поделился мнением о величайшем игроке всех времён.

"Я считаю, что это Майкл Джордан", — сказал Шакил на канале Complex в YouTube.

Майкл Джордан дважды становился чемпионом Олимпийских игр (1984, 1992), а также шесть раз выигрывал титул в Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Чикаго Буллз".

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