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Шакил О'Нил назвал лучшего баскетболиста в истории
Центровой без проблем определил лучшего
Фото: instagram.com/shaq
Прославленный центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил поделился мнением о величайшем игроке всех времён.
"Я считаю, что это Майкл Джордан", — сказал Шакил на канале Complex в YouTube.
Майкл Джордан дважды становился чемпионом Олимпийских игр (1984, 1992), а также шесть раз выигрывал титул в Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Чикаго Буллз".
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