Прославленный центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил поделился мнением о величайшем игроке всех времён.

"Я считаю, что это Майкл Джордан", — сказал Шакил на канале Complex в YouTube.

Майкл Джордан дважды становился чемпионом Олимпийских игр (1984, 1992), а также шесть раз выигрывал титул в Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Чикаго Буллз".