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Чемпион НБА подписал украинского центрового

Баскетбол
Обновлено

В прошлом сезоне в клубе выступал Святослав Михайлюк

Чемпион НБА подписал украинского центрового

Фото з відкритих джерел

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Дмитрий Скапинцев, выступающий на позиции центрового сборной Украины, подписал контракт с "Бостон Селтикс" – чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

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Отметим, что соглашение соотечественника на 1 год будет негарантированным, а контракт будет заключен по схеме Exhibit 10. Это значит, что Дмитрий будет получать минимальную зарплату по меркам НБА.

Скапинцев будет бороться за место в составе "Бостона" на следующий сезон и примет участие в предсезонных поединках. Триумфатор прошедшей кампании будет вправе отправить украинского баскетболиста в G-лигу (дивизион для фарм-клубов).

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Источник:
Федерація баскетболу України
Опубликовал: Александр Симченко
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