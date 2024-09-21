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Чемпион НБА подписал украинского центрового
В прошлом сезоне в клубе выступал Святослав Михайлюк
Фото з відкритих джерел
Дмитрий Скапинцев, выступающий на позиции центрового сборной Украины, подписал контракт с "Бостон Селтикс" – чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.
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Отметим, что соглашение соотечественника на 1 год будет негарантированным, а контракт будет заключен по схеме Exhibit 10. Это значит, что Дмитрий будет получать минимальную зарплату по меркам НБА.
Скапинцев будет бороться за место в составе "Бостона" на следующий сезон и примет участие в предсезонных поединках. Триумфатор прошедшей кампании будет вправе отправить украинского баскетболиста в G-лигу (дивизион для фарм-клубов).
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