Леброн Джеймс похвастался новой татуировкой после победы на Олимпиаде-2024

Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" и сборной США по баскетболу Леброн Джеймс показал татуировку, которую он набил в честь победы на Олимпийских играх 2024 года.

Напомним, Леброн Джеймс принял участие в баскетбольном турнире среди мужских команд в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

В финальном матче американская команда обыграла сборную Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).