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Леброн Джеймс похвастался новой татуировкой после победы на Олимпиаде-2024
В финальном матче сборная США обыграла Францию
Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" и сборной США по баскетболу Леброн Джеймс показал татуировку, которую он набил в честь победы на Олимпийских играх 2024 года.
Напомним, Леброн Джеймс принял участие в баскетбольном турнире среди мужских команд в рамках летних Олимпийских игр в Париже.
В финальном матче американская команда обыграла сборную Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).
LeBron James added the Olympics rings to his tattoo collection to honor his Gold Medals! ????️????— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 22, 2024
LeBron got the tattoo on his left elbow area!
Via. @gangatattoo / @inkednba pic.twitter.com/JDe7Iuu8Z6
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