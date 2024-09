Леброн Джеймс похвастался новой татуировкой после победы на Олимпиаде-2024

Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" и сборной США по баскетболу Леброн Джеймс показал татуировку, которую он набил в честь победы на Олимпийских играх 2024 года.

Напомним, Леброн Джеймс принял участие в баскетбольном турнире среди мужских команд в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

В финальном матче американская команда обыграла сборную Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

LeBron James added the Olympics rings to his tattoo collection to honor his Gold Medals! ????️????



LeBron got the tattoo on his left elbow area!



Via. @gangatattoo / @inkednba pic.twitter.com/JDe7Iuu8Z6