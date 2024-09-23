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Леброн Джеймс похвастался новой татуировкой после победы на Олимпиаде-2024

Баскетбол

В финальном матче сборная США обыграла Францию

Леброн Джеймс похвастался новой татуировкой после победы на Олимпиаде-2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" и сборной США по баскетболу Леброн Джеймс показал татуировку, которую он набил в честь победы на Олимпийских играх 2024 года.

Напомним, Леброн Джеймс принял участие в баскетбольном турнире среди мужских команд в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

В финальном матче американская команда обыграла сборную Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

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