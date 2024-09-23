Стефен Карри установил уникальное достижение в НБА

Разыгрывающий и лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри является единственным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, одержавшим не менее 65 побед в трёх сезонах подряд.

Только два других игрока выигрывали не менее 65 матчей в НБА в трёх разных сезонах — Майкл Джордан и Скотти Пиппен, оба в составе "Чикаго Буллз".

Напомним, на протяжении всей профессиональной карьеры Карри выступает за "Голден Стэйт". Вместе с калифорнийским клубом Стефен четыре раза становился чемпионом НБА.