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Стефен Карри установил уникальное достижение в НБА

Баскетбол

Ранее подобное никому не покорялось

Стефен Карри установил уникальное достижение в НБА

Фото: NBA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий и лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри является единственным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, одержавшим не менее 65 побед в трёх сезонах подряд.

Только два других игрока выигрывали не менее 65 матчей в НБА в трёх разных сезонах — Майкл Джордан и Скотти Пиппен, оба в составе "Чикаго Буллз".

Напомним, на протяжении всей профессиональной карьеры Карри выступает за "Голден Стэйт". Вместе с калифорнийским клубом Стефен четыре раза становился чемпионом НБА.

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Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз
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Комментарии
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storm_ua (Николаев)
23.09.2024 в 19:15
Гений гений гений....как по мне превысивший талант Джордана.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
23.09.2024 в 19:15
Гений гений гений....как по мне превысивший талант Джордана.
Ответить
0
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