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Сын Майкла Джордана похвастался новыми часами

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Их стоимость более 50 тысяч долларов

Сын Майкла Джордана похвастался новыми часами

Фото: essentiallysports

Новина українською

Младший сын Майкла Джордана Маркус Джордан похвастался своими новыми часами в одной из социальных сетей.

В коллекции Маркуса множество дорогих часов. На этот раз на фотографии запечатлены Rolex Sky-Dweller стоимостью $ 53 535. Джордан-младший открыл эксклюзивный магазин кроссовок Trophy Room в городе Орландо, этим зарабатывая себе на жизнь.

Сын Майкла Джордана похвастался новыми часами - изображение 1

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Источник:
sportskeeda
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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