Днепр обыграл Констанцу в первом матче квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА

Чемпион Суперлиги Днепр одержал победу со счетом 71:69 над румынской Констанцей в первом матче квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА.

Констанца больше была впереди, а у Днепра максимальное преимущество равнялось 3 очкам.

Интрига держалась до последнего, и все же Днепр лучше сыграл в концовке и одержал победу.

Самым результативным в составе Днепра стал Даниил Сипало с 18 очками.

Второй матч между командами также состоится на площадке Констанцы 26 сентября. Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной раунд Кубка Европы ФИБА.

Кубок Европы ФИБА. Квалификация

Констанца (Румыния) - Днепр (Украина) 69:71 (15:17, 16:13, 15:18, 23:23)