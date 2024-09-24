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Днепр обыграл Констанцу в первом матче квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА

Баскетбол

Украинский клуб поборется за выход в основной раунд

Днепр обыграл Констанцу в первом матче квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Суперлиги Днепр одержал победу со счетом 71:69 над румынской Констанцей в первом матче квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА.

Констанца больше была впереди, а у Днепра максимальное преимущество равнялось 3 очкам.

Интрига держалась до последнего, и все же Днепр лучше сыграл в концовке и одержал победу.

Самым результативным в составе Днепра стал Даниил Сипало с 18 очками.

Второй матч между командами также состоится на площадке Констанцы 26 сентября. Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной раунд Кубка Европы ФИБА.

Кубок Европы ФИБА. Квалификация

Констанца (Румыния) - Днепр (Украина) 69:71 (15:17, 16:13, 15:18, 23:23)

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