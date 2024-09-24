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Днепр обыграл Констанцу в первом матче квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА
Украинский клуб поборется за выход в основной раунд
Фото: ФБУ
Чемпион Суперлиги Днепр одержал победу со счетом 71:69 над румынской Констанцей в первом матче квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА.
Констанца больше была впереди, а у Днепра максимальное преимущество равнялось 3 очкам.
Интрига держалась до последнего, и все же Днепр лучше сыграл в концовке и одержал победу.
Самым результативным в составе Днепра стал Даниил Сипало с 18 очками.
Второй матч между командами также состоится на площадке Констанцы 26 сентября. Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной раунд Кубка Европы ФИБА.
Кубок Европы ФИБА. Квалификация
Констанца (Румыния) - Днепр (Украина) 69:71 (15:17, 16:13, 15:18, 23:23)
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