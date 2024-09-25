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Назван лидер по набранным очкам в НБА среди действующих игроков

Баскетбол

Более 40 тысяч очков за сезон

Назван лидер по набранным очкам в НБА среди действующих игроков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Портал Fadeawayworld опубликовал десятку лидеров по набранным очкам в лиге Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) среди действующих игроков.

Возглавил список игрок "Лейкерс" Леброн Джеймс, второе место занял Кевин Дюрант из Финикс Санз и топ-3 замкнул Джеймс Харден ("Лос-Анджелес Клипперс")

1. Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс") – 40 474 очков

2. Кевин Дюрант ("Финикс Санз") – 28 924 очков

3. Джеймс Харден ("Лос-Анджелес Клипперс") – 25 885 очков

4. Расселл Уэстбрук ("Денвер Наггетс") – 25 211 очков

5. Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз") – 23 668 очков

6. Демар Дерозан ("Сакраменто Кингз") – 23 582 очка

7. Крис Пол ("Сан-Антонио Спёрс") – 22 288 очков

8. Дэмьен Лиллард ("Милуоки Бакс") – 21 151 очко

9. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс") – 18 502 очка

10. Пол Джордж ("Филадельфия Севенти Сиксерс") – 18 032 очка

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