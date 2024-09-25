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Назван лидер по набранным очкам в НБА среди действующих игроков
Более 40 тысяч очков за сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Портал Fadeawayworld опубликовал десятку лидеров по набранным очкам в лиге Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) среди действующих игроков.
Возглавил список игрок "Лейкерс" Леброн Джеймс, второе место занял Кевин Дюрант из Финикс Санз и топ-3 замкнул Джеймс Харден ("Лос-Анджелес Клипперс")
1. Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс") – 40 474 очков
2. Кевин Дюрант ("Финикс Санз") – 28 924 очков
3. Джеймс Харден ("Лос-Анджелес Клипперс") – 25 885 очков
4. Расселл Уэстбрук ("Денвер Наггетс") – 25 211 очков
5. Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз") – 23 668 очков
6. Демар Дерозан ("Сакраменто Кингз") – 23 582 очка
7. Крис Пол ("Сан-Антонио Спёрс") – 22 288 очков
8. Дэмьен Лиллард ("Милуоки Бакс") – 21 151 очко
9. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс") – 18 502 очка
10. Пол Джордж ("Филадельфия Севенти Сиксерс") – 18 032 очка
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