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Тренер Лейкерс назвал стартовую пятерку на предстоящий сезон
Лейкерс проведет матч уже 5 октября
Главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Джей Джей Редик определился с пятёркой игроков основного состава команды, которые начнут новый сезон в лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Да, это будет стартовая пятёрка, которая прошла 23 победы и 10 поражений в прошлом году. И этот состав выглядит так: Д'Анджело Расселл, Остин Ривз, Руи Хатимура, Леброн Джеймс, Энтони Дэвис", — приводит слова Редика на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) известный обозреватель канала ESPN Зак Лоу.
Напомним, следующая игра "Лос-Анджелес Лейкерс" в рамках предсезонных матчей состоится 5 октября на выезде с "Миннесотой Тимбервулвз".
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