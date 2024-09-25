  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Валерий Плеханов: В Запорожье главное удержать наших легионеров
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валерий Плеханов: В Запорожье главное удержать наших легионеров

Баскетбол

Главный тренер команды назвал цели на предстоящий сезон

Валерий Плеханов: В Запорожье главное удержать наших легионеров

Новина українською

Главный тренер БК Запорожье Валерий Плеханов прокомментировал спарринги с Кривбассом, а также рассказал о новых вызовах, с которыми сталкивается клуб на фоне нестабильной ситуации в городе.

"Сыграли лучше, чем в первой игре с Кривбассом. Отслеживалась наша система защиты, моментами играли хорошо. Пока не очень доволен нападением, много ошибок, поэтому есть над чем работать.

Но главное на сегодня это не результат игры, а то, что в Запорожье очень громко в последнее время и мы имеем проблему с тем, чтобы удержать здесь наших легионеров. Они уже часть коллектива, они одна из основных деталей нашей "машины". Если они нас покинут, то будет очень сложно. Рассчитываем, что будет не так громко и ребята останутся.

Благодарен Кривбассу за возможность поиграть спарринги. Это была последняя игра и теперь готовимся непосредственно к старту Суперлиги. 5-6 октября будем принимать дома Черкасские Мапвы и Кривбасс", — сказал Валерий Плеханов в интервью клубной пресс-службе.

По теме
yellow-arrow
Тренер Лейкерс назвал стартовую пятерку на предстоящий сезон
yellow-arrow
Назван лидер по набранным очкам в НБА среди действующих игроков
yellow-arrow
Днепр обыграл Констанцу в первом матче квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА
Валерий Плеханов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости