Валерий Плеханов: В Запорожье главное удержать наших легионеров

Главный тренер БК Запорожье Валерий Плеханов прокомментировал спарринги с Кривбассом, а также рассказал о новых вызовах, с которыми сталкивается клуб на фоне нестабильной ситуации в городе.

"Сыграли лучше, чем в первой игре с Кривбассом. Отслеживалась наша система защиты, моментами играли хорошо. Пока не очень доволен нападением, много ошибок, поэтому есть над чем работать.

Но главное на сегодня это не результат игры, а то, что в Запорожье очень громко в последнее время и мы имеем проблему с тем, чтобы удержать здесь наших легионеров. Они уже часть коллектива, они одна из основных деталей нашей "машины". Если они нас покинут, то будет очень сложно. Рассчитываем, что будет не так громко и ребята останутся.

Благодарен Кривбассу за возможность поиграть спарринги. Это была последняя игра и теперь готовимся непосредственно к старту Суперлиги. 5-6 октября будем принимать дома Черкасские Мапвы и Кривбасс", — сказал Валерий Плеханов в интервью клубной пресс-службе.