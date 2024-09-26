Самый молодой MVP в истории НБА Деррик Роуз объявил о завершении карьеры

35-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший в сезоне-2023/2024 за команду НБА "Мемфис Гриззлиз", Деррик Роуз объявил о завершении своей карьеры.

"Следующая глава посвящена преследованию моих мечтаний и обмену опытом. Я верю, что настоящий успех приходит, когда ты становишься тем, кем ты был создан, и я хочу показать миру, кем являюсь за пределами баскетбола.

Хорошо это или плохо, но у каждого в жизни есть история "А что, если?" Даже если бы я мог, то ничего в своей судьбе не изменил бы, потому что именно это помогло мне обрести настоящую радость", — передаёт слова Роуза издание The Athletic.