Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Самый молодой MVP в истории НБА Деррик Роуз объявил о завершении карьеры
Баскетболисту 35 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
35-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший в сезоне-2023/2024 за команду НБА "Мемфис Гриззлиз", Деррик Роуз объявил о завершении своей карьеры.
"Следующая глава посвящена преследованию моих мечтаний и обмену опытом. Я верю, что настоящий успех приходит, когда ты становишься тем, кем ты был создан, и я хочу показать миру, кем являюсь за пределами баскетбола.
Хорошо это или плохо, но у каждого в жизни есть история "А что, если?" Даже если бы я мог, то ничего в своей судьбе не изменил бы, потому что именно это помогло мне обрести настоящую радость", — передаёт слова Роуза издание The Athletic.
Популярное сейчас
- "Пусть еще татуировку себе на лбу сделает". Сабо разнес лидера Динамо
- Эксперт - о поражении Динамо от Лацио: Сложилась ассоциация, что нам набили рожу и показали наше место
- Тоскливый старт Динамо в ЛЕ, новый кипер для Барсы и вылет Мбаппе. Главные новости за 25 сентября
- Стефен Карри установил уникальное достижение в НБА
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО