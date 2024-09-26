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Тимофеенко: В ответном матче с Констанцей главное не дать соперникам выиграть подборы

Баскетбол

Капитан поделился ожиданиями от матча

Тимофеенко: В ответном матче с Констанцей главное не дать соперникам выиграть подборы

фото - fbu.ua

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Капитан Днепра, опытный форвард Станислав Тимофеенко рассказал, что станет решающим в ответном матче квалификации Кубка Европы ФИБА против румынской Констанцы.

Об этом он рассказал пресс-службе клуба.

"В составе Констанцы очень габаритные игроки. Румынский центровой очень хорошо занимает позицию в лоу-посте. Считаю, что в первой половине прошлой встречи мы имели некоторые проблемы с подборами на нашем щите, но потом это исправили во второй половине. Главное для нас в ответном матче не дать соперникам выиграть подборы и хорошо сыграть на пик-н-ролле", — заявил лидер днепрян.

Напомним, 24 сентября Днепр одержал победу над румынской Констанцей (71:69).

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Станислав Тимофеенко
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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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